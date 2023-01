Lo sfrattano da casa ed è costretto a dormire in auto: muore a causa del freddo Un uomo di 64 anni è stato trovato morto a Mortara (Pavia): da mesi dormiva nella sua auto perché la scorsa primavera era stato sfrattato dalla sua abitazione. Sembrerebbe essere morto a causa del freddo: lo hanno trovato avvolto da una sola trapunta.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Sarebbe stato sfrattato dalla sua abitazione e, non avendo più un posto dove andare, è stato costretto a vivere nella sua auto. Purtroppo, probabilmente a causa delle basse temperature, quest'uomo di 64 anni è stato trovato morto: il tragico episodio si è verificato a Mortara (Pavia).

Il ritrovamento è avvenuto all'alba di oggi, mercoledì 18 gennaio: la sua Opel Corsa era parcheggiata accanto all'Iper Bennet. Il 64enne, di cui non sono state diffuse le generalità, era residente a Borgolavezzaro, comune in provincia di Novara. La scorsa primavera è stato sfrattato e da quel momento ha iniziato a dormire in auto o veniva ospitato da qualche amico.

Quando lo hanno trovato, era avvolto da una sola trapunta. Una volta segnalata la sua presenza, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e ai medici e i paramedici del 118.

Sarebbe morto per cause naturali

Ovviamente gli operatori sanitari, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I militari hanno svolto alcuni accertamenti sul cadavere per assicurare che la sua morte non fosse stata causata da terze persone.

Sul corpo però non sono stati trovati segni di violenza. Al momento sembrerebbe essere esclusa anche l'ipotesi di un gesto volontario. Il 64enne infatti sarebbe morto diverse ore prima il ritrovamento e sembrerebbe per cause naturali. Da qui, la pista del decesso causato dal freddo.

Per questo motivo, la Procura ha deciso di non disporre l'autopsia. La salma è stata consegnata al Comune: sarà l'amministrazione comunale ad occuparsi del funerale.