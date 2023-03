Lo fermano per un controllo e gli trovano eroina e cocaina nella lavatrice di casa Il pusher è stato fermato davanti a casa. Nell’abitazione in zona Porto di Mare (Milano) la polizia ha trovato svariate dosi di droga: all’interno della lavatrice, utilizzata come vera e propria cassaforte, 410 grammi di eroina e 255 grammi di cocaina.

Le dosi nella lavatrice

Un controllo per strada, e poi la perquisizione a casa. La polizia ha fermato un cittadino di 56 anni, pluripregiudicato con una misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in corso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e lo ha seguito fin dentro la sua abitazione: qui ha trovato svariate dosi di droga, nascoste in giro per le stanze dell'appartamento.

È successo in via dei Panigarola, nei pressi di piazzale Gabriele Rosa (zona Porto di Mare) a Milano. L'uomo, dopo il ritrovamento, è stato arrestato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte di Milano, e condotto nel carcere di San Vittore.

La droga nascosta nella lavatrice

Dosi di stupefacenti già pronte, e seminate nei vari angoli dell'abitazione. Nella camera da letto, ad esempio, sono state trovate 23 dosi di cocaina ed eroina, e un bilancino di precisione. Con l’aiuto di due unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, i poliziotti hanno rinvenuto inoltre nel bagno, all’interno della lavatrice, una sacca di colore blu contenente 410 grammi di eroina, 255 grammi di cocaina e un altro bilancino di precisione. Una vera e propria cassaforte per la droga, insomma.

Un nascondiglio decisamente originale, tra le tantissime trovate scoperte dalle forze dell'ordine. Si può dire davvero che le abbiano viste tutte: dal bagagliaio dell'automobile ("Sono solo saponette", dichiarò in quel frangente l'uomo fermato, davanti ai 150 chili di hashish) agli evidenziatori e ai pennarelli da inviare ai detenuti del carcere di Bergamo, dal terriccio sotto il prato del giardino alle cantine, dall'interno delle urne funerarie alle mascherine anti Covid.