Vuole pagare il matrimonio nascondendo 22 chili di droga in giardino: arrestato Un ragazzo di 24 anni aveva nascosto nel giardino di casa una valigia con 22 chili di droga. In questo modo sperava di guadagnare abbastanza soldi per sposarsi. I carabinieri lo hanno però arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva chiesto alla fidanzata di sposarsi, ma non aveva i soldi per il matrimonio. Avrebbe così pensato bene di nascondere 22 chili di droga nel giardino. I carabinieri hanno però trovato le sostanze stupefacenti e lo hanno così arrestato: è quanto accaduto a Verano Brianza, comune in provincia di Monza e Brianza. A finire in manette è un ragazzo di 24 anni già indagato per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio, i militari hanno fatto irruzione in casa del ragazzo. Durante la perquisizione dell'abitazione, avvenuta nel tardo pomeriggio, non avevano trovato nulla. E proprio quando stavano per andare via, hanno notato un trolley scuro di medie dimensioni vicino alla staccionata che divide il giardino del 24enne con quello del vicino.

Dentro la valigia trovati 22 chili di droga

La valigia era in una posizione strana e soprattutto sul terreno della proprietà vicina. I carabinieri hanno deciso così di aprirla e ispezionarla. Dentro hanno trovato 22 chili di ovuli sigillati e pronti per essere ceduti che se fossero stati venduti avrebbero potuto fruttare circa 80mila euro.

Il ragazzo ha subito confessato. Ha detto di essere lui proprietario di quelle sostanze e ha raccontato di aver commesso il reato per poter guadagnare abbastanza soldi da utilizzare per sposarsi il prossimo settembre. La sua giustificazione non è servita a nulla. I carabinieri lo hanno arrestato e portato in caserma. Dopo tutte le formalità di rito, il ragazzo è stato portato in carcere a Monza dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.