Cerca di strangolare la fidanzata, i carabinieri lo fermano e gli trovano venti chili di droga a casa Un uomo di 31 anni è stato arrestato perché in casa sua sono stati trovati oltre 20 chili di droga: poco prima, aveva provato a strangolare la fidanzata in strada.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe provato a strangolare la fidanzata sulla strada provinciale 120, tra Cologno Monzese e Cernusco sul Naviglio, e per questo motivo sono intervenuti i carabinieri. L'uomo non appena li ha visti, ha provato a scappare e ha gettato alcuni involucri di droga in strada.

Una volta bloccato, gli hanno trovato addosso oltre trecento euro in contanti. Per questo motivo hanno deciso di perquisire casa sua e, all'interno dell'abitazione, hanno trovato venti chili di marijuana.

La dinamica

La dinamica è piuttosto chiara. Intorno alle 13.30 di ieri, lunedì 13 febbraio, un uomo ha iniziato a litigare con la fidanzata in strada. La discussione è presto generata. Il 31enne ha infatti aggredito la ragazza. Qualche passante si è reso conto di quanto stava accadendo e ha chiamato i carabinieri.

Non appena il 31enne ha visto i militari ha provato a scappare e, nel farlo, ha buttato a terra alcuni involucri che contenevano circa venti grammi di marijuana. Quando sono riusciti a prenderlo, gli hanno trovato addosso anche 340 euro in contanti. Hanno così deciso di perquisire casa dell'uomo.

All'interno dell'appartamento hanno trovato 19 involucri sottovuoto e alcune bustine in cellophone che contenevano 19,93 chili di marijuana e un panetto di hashish di 115 grammi con materiale vario per il confezionamento e bilancini di precisione. Hanno anche trovato cinque cellulari senza scheda sim e 33 banconote false da venti euro.

Tutti il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato. Adesso dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La ragazza di 18 anni è stata trovata in stato di shock con piccole abrasioni al collo. È stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio.