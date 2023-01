Vede ladri in casa e chiama i carabinieri 10 volte, ma erano solo allucinazioni per la droga Un brianzolo 34enne ha telefonato di notte 10 volte il 112. Con frasi sconnesse, diceva di aver visto dei ladri in casa. Arrivati all’abitazione, i carabinieri hanno visto che non c’era nessun malintenzionato e che l’uomo che li aveva chiamati era preda di allucinazioni.

A cura di Enrico Spaccini

La prima telefonata ai carabinieri della compagnia di Seregno è arrivata intorno a mezzanotte, tra domenica e lunedì 23 gennaio. Dall'altra parte della cornetta c'era un uomo che pronunciava frasi sconnesse, in evidente stato di agitazione. È durata pochi secondi, parlava di aver visto dei ladri in casa, poi ha messo giù. A quella sono seguite altre nove chiamate, tutte molto simili tra di loro. I militari sono riusciti a individuare l'abitazione dalla quale erano partite quelle telefonate, ma in quella casa non hanno trovato nessun malvivente, solo un uomo preda delle allucinazioni.

A chiedere aiuto era un 34enne brianzolo, residente a Giussano. Tra le varie telefonate, non era mai riuscito a dire con esattezza dove abitava. Il suo stato confusionale era evidente, ma i militari non potevano sapere da cosa fosse dovuto, forse si trattava di ansia o paura per la propria incolumità.

L'intervento dei carabinieri e le allucinazioni

Preoccupati, i carabinieri hanno messo insieme le poche informazioni ottenute e sono riusciti a intuire da dove venivano quelle segnalazioni. Così è stata mandata una volante per verificare cosa stesse accadendo. Individuato l'appartamento, i miliari sono entrati ma al suo interno c'era solo il 34enne con i suoi genitori. Nessuna traccia di estranei, ladri o presunti tale.

L'uomo, però, continuava ad affermare che in quella casa c'era qualcuno che si stava nascondendo, un malvivente incappucciato pronto a derubarlo. Una volta calmato, il 34enne ha ammesso che poco prima aveva assunto stupefacenti. Nell'abitazione è stata trovata una dose di hashish per uso personale. Segnalato all'autorità amministrativa, è stato denunciato per il procurato allarme.