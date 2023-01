Lontano 50 chilometri da casa e ubriaco, chiama i carabinieri perché non sa come tornare Un uomo di 41 anni ha chiamato i carabinieri perché non sapeva come tornare a casa. Ubriaco, si era ritrovato a 50 chilometri dalla sua abitazione.

A cura di Enrico Spaccini

Non è ancora chiaro come abbia fatto a percorrere più di 50 chilometri, fatto sta che arrivato in via Ludovico Ariosto a Mortara, in provincia di Pavia, non sapeva come tornare a casa. Una disavventura che ha visto come protagonista un uomo di 41 anni residente a Cerro Maggiore, nella Città Metropolitana di Milano.

La chiamata ai carabinieri

Erano circa le 3 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio quando è arrivata una chiamata al 112 da parte di una persona apparsa subito in stato di alterazione da alcol. Una pattuglia di carabinieri ha raggiunto il 41enne a Mortara perché in difficoltà. L'uomo, infatti, non sapeva come tornare a casa vista l'ora tarda e le sue condizioni di salute.

I militari, dopo averlo identificato scoprendo che si trattava di una persona con diversi precedenti di polizia a suo carico, hanno deciso di chiamare anche un'ambulanza. Arrivati con un mezzo della Croce Rossa, quando ormai erano le 3:10, i sanitari hanno visitato sul posto il 41enne e gli hanno proposto un trasferimento in una vicina struttura sanitaria.

L'uomo, però, non voleva essere ricoverato, ma solo tornare a casa anche se non sapeva come. Nel frattempo, sembrava aver riacquisito una certa lucidità e ha rifiutato garantendo ai suoi soccorritori che avrebbe provveduto in autonomia a cercare un altro modo per tornare a Cerro Maggiore.