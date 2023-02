Trova i ladri che le hanno svaligiato casa grazie all’iPad, ma i carabinieri non possono inseguirli Era riuscita a individuare l’iPad che le era stato appena rubato. I carabinieri, però, non sono potuti mettere alla ricerca perché non c’era ancora la denuncia. La refurtiva è stata trovata due giorni dopo, con il tablet avvolto in fogli d’alluminio.

Era appena tornata a casa dal lavoro quando si è resa conto che il suo appartamento a Lodi era stato svaligiato. I ladri erano riusciti a entrare sfondando la porta finestra e avevano portato via tutto quello che potevano: abiti firmati, gioielli, orologi, borsoni e anche un iPad. Una refurtiva da circa 10mila euro, ma è stato proprio l'iPad a incastrarli. Seguendo il segnale, infatti, la vittima della rapina li ha individuati in una via di Milano, anche se questo non è bastato a far scattare l'arresto.

A raccontare l'episodio è stata la madre della donna derubata. "Alle 15:15 mia figlia è andata a lavorare", racconta ricordando quanto successo lo scorso venerdì 10 febbraio, "quanto è tornata a casa alle 23 si è ritrovata la casa svaligiata". In quel momento ha chiamato i carabinieri che sono arrivati per fare un sopralluogo.

"Mia figlia ha segnalato alle forze dell'ordine che alle 21:30 le era arrivato sul telefono il segnale del suo iPad", continua la madre della vittima, "era agganciato a Milano". I militari, però, non hanno potuto mettersi alla ricerca dei ladri perché non era stata ancora sporta "la formale denuncia".

L'indomani mattina, la vittima della rapina è andata a sporgere la denuncia, segnalando ancora la zona dalla quale era arrivato il segnale dell'iPad. Nel pomeriggio, invece, sua madre è andata a Milano nella via indicata dal tablet: "Ho chiamato il 112, poi sono tornata a casa". Il giorno dopo ancora, anche se senza un'altra pista, la donna è tornata su quel posto, trovando alcune persone: "Ho spiegato cosa stavo cercando e sono scappate".

Poco dopo la polizia ha fermato un'auto vicino al centro commerciale. I tre uomini a bordo sono scappati, lasciando la merce a bordo compreso un iPad. Lo stesso che era stato rubato a Lodi, ma che era stato avvolto in fogli d'alluminio per evitare che trasmettesse altri segnali.