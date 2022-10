Anzio, nasconde la droga all’interno di un’urna funeraria: 30enne agli arresti domiciliari Era in scooter a fari spenti, quando è stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di cocaina. I controlli sono continuati a casa dove è stata rinvenuta l’urna funeraria.

A cura di Beatrice Tominic

Stava guidando in sella al suo scooter con i fari spenti, forse per non farsi notare. Ma questo ha attirato ancora di più l'attenzione degli agenti della polizia di Anzio, impegnati per alcuni controlli sul territorio, che, insospettiti, hanno deciso di fermarlo. È successo nella serata di lunedì scorso, 17 ottobre. All'alt l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per i suoi precedenti, ha consegnato spontaneamente quattro involucri di cellophane che avvolgevano della cocaina, per un totale di 10 grammi, conservati all'interno di un piccolo contenitore. Dopo aver rinvenuto la sostanza stupefacente sono scattati immediatamente i controlli di rito sia nei confronti dell'uomo, un trentenne di Anzio, che del mezzo su cui viaggiava.

I controlli degli agenti di Polizia: il ritrovamento dell'urna funeraria contenente hashish

Le verifiche degli agenti sono proseguite e al termine l'uomo è stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro. Ciò ha spinto gli agenti a continuare i controlli, recandosi anche nella casa in cui viveva l'uomo fermato. È lì che è avvenuta l'inaspettata scoperta: ispezionando l'interno della casa, gli agenti hanno trovato altra droga, circa 100 grammi di hashish, nascosta all'interno all'interno di un'urna funeraria, per allontanare qualsiasi sospetto, ma senza successo.

L'arresto del trentenne

Al termine dei controlli che hanno portato al ritrovamento delle sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia che si sono occupati del caso hanno arrestato il trentenne e lo hanno lasciato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. In breve tempo ne è stato convalidato l'arresto. Adesso il trentenne si trova agli arresti domiciliari.