Lo chef televisivo Sergio Barzetti aggredito fuori dal suo locale: “Non è la prima volta” Lo chef televisivo Sergio Barzetti è stato aggredito fuori dal suo locale di Malnate, in provincia di Varese. È stato trasferito in pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella serata di giovedì 25 luglio lo chef televisivo Sergio Barzetti è stato aggredito fuori dal suo ristorante "Cucina Barzetti" che si trova nel centro storico di Malnate, comune della provincia di Varese. È stato colpito con alcuni pugni in faccia. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il ristoratore – noto per la sua partecipazione al programma È sempre Mezzogiorno in onda su Rai Uno – avrebbe avuto una discussione per il parcheggio del furgone sul quale stava lavorando a fine servizio. L'avvocato di Barzetti, Carlo Alberto Cova, ha spiegato che gli aggressori sarebbero "due persone note, un uomo e una donna che abitano non distante dal locale".

La coppia lo avrebbe prima aggredito verbalmente e poi fisicamente. Lo chef, che lo scorso dicembre era finito al centro delle polemiche per una battuta sessista, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale più vicino dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il legale ha inoltre precisato che ci sono dei testimoni dell'accaduto e che sarà fatta una denuncia: "Non è la prima volta che ho problemi, ho ricevuto minacce, sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa", ha spiegato lo stesso Barzetti. A seguito dell'aggressione, il ristoratore ha deciso che venerdì 26 luglio il locale sarebbe stato chiuso e che sarebbero state anticipate le vacanze.