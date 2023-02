Litiga con il vicino di casa per motivi condominiali, lo accoltella alla pancia Un 44enne è stato arrestato per aver accoltellato un vicino di casa al termine di una lite. L’uomo è accusato di tentato omicidio. La vittima, un 32enne, è già stata sottoposta a intervento chirurgico.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì 17 febbraio per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe accoltellato un vicino di casa dopo una discussione per motivi condominiali. La prima telefonata al 112 era arrivata dalla palazzina di via Romilli, a Milano, e segnalava una violenta lite in corso nelle scale dell'edificio. Arrivati sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno trovato un uomo di 32 anni, marocchino incensurato e regolare sul territorio, disteso a terra con una ferita da arma da taglio sull'addome.

L'aggressore è un vicino di casa della vittima

Le indagini hanno portato a identificare in poco tempo l'aggressore, ovvero un condomino 44enne di nazionalità filippina. L'uomo è stato arrestato e portato al Policlinico per una lieve ferita riportata nella lite. Una volta medicato, sarà trasferito al carcere di San Vittore.

Per quanto riguarda la vittima, invece, il 32enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.