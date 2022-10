L’investigatore della famiglia Tamburini: “Tra un mese potremo sapere com’è morto Samuel” “Dalle ossa potremmo capire se ci sono state delle lesioni che potrebbero aver provocato la morte”. A Fanpage.it l’investigatore privato Fabrizio Pace della famiglia di Samuel Tamburini spiega che tra un mese si capirà cosa è successo.

A cura di Giorgia Venturini

"Ci vorrà un mese per studiare il materiale trovato fino ad ora". A Fanpage.it l'investigatore privato Fabrizio Pace spiega come si procederà ora, dopo che dopo due anni di ricerche è stato ritrovato il computer di Samuel Tamburini, il 44enne scomparso da Monza il 30 gennaio del 2020.

La scoperta è avvenuta nella frazione di Saccone di Brentonico, in Trentino: qui sono stati trovati anche i borsoni e il passaporto dell'uomo. E non solo: a fianco del pc, alcuni frammenti ossei. Solo le analisi del Dna potranno confermare se appartengono a Samuel Tamburini.

Il computer di Samuel Tamburini ritrovato nei boschi trentini

Al momento certo è che il cellulare del ragazzo si è spento alle 18.43 del 30 gennaio di due anni. Era uscito dalla sua casa di Monza, dove viveva con la madre, e si è diretto verso la stazione. In treno è arrivato fino a Verona, poi di lui si sono perse le sue tracce.

Leggi anche Padre di famiglia di 36 anni morto in un incidente: indagato un camionista

Gli indumenti di Samuel Tamburini

La famiglia non ha, infatti, mai creduto a un allontamento volontariato, così improvviso e senza un'apparente motivazione. Cosa sia successo resta ancora un mistero. A Fanpage.it l'investigatore e criminologo Fabrizio Pace della famiglia di Samuel Tamburini spiega come si procederà ora con gli accertamenti.

Gli indumenti di Samuel Tamburini

Quando si potranno avere i risultati degli esami sui frammenti ossei ritrovati?

Abbiamo recuperato ora tutto quanto. Ci vorrà un mese circa per capire quali notizie ci può rivelare lo scheletro.

Quali informazioni infatti si potranno scoprire?

Potremo capire, ad esempio, se ci sono state lesioni che potrebbero aver provocato la morte dell'individuo. Se poi sono casuali o messe in atto da qualcuno, lo scopriremo solo dopo. Fondamentali saranno anche le analisi del pc per capire quali sono state le ultime ricerche da google.

Quello che possiamo fare con lo specialistica è capire attraverso l'involucro delle larve che hanno consumato i resti, la "stagionalità" degli insetti presenti sulle ossa. Risalire così al periodo di morte dello scheletro e capire anche se il corpo si sia decomposto sul luogo dove è stato trovato.

Perché proprio in quei boschi del trentino?

Lui era un'amante della montagna, però non conosceva quel posto seppur è nato a 25 chilometri da lì. Al momento non c'è un'ipotesi precisa. Abbiamo visto che c'è una fermata dell'autobus vicino a quel bosco. Può essere magari che è arrivato via bus quindi.

Avete avuto modo di analizzare le celle telefoniche?

Non abbiamo potuto richiederle, perché per farlo è necessario che sia riconosciuta l'ipotesi di un reato. Chiaramente sono aspetti che dovrebbe mettere in moto la magistratura.

(Intervista di Ilaria Quattrone)