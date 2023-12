Linea rossa della metropolitana ferma a Milano: treni della M1 bloccati verso Sesto e Rho o Bisceglie La linea 2 della metropolitana di Milano risulta ferma: i treni della metro rossa non vanno in nessuna direzione, né verso Sesto San Giovanni né verso Rho/Bisceglie.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Molti cittadini stano segnalando importanti disservizi sulla linea rossa della metropolitana di Milano. Nonostante l'inizio dello sciopero dei mezzi pubblici sia previsto dalle ore 9 di oggi venerdì 15 dicembre, già da dopo le 8,30 si riscontrano gravi problemi sulla M2. Secondo quanto riferiscono le segnalazioni, non starebbero circolando i treni in entrambe le direzioni: sia verso Sesto San Giovanni, sia verso Rho o Bisceglie. Il servizio di Atm non starebbe comunicando tramite gli altoparlanti il motivo dell'interruzione del servizio, ma alcuni cittadini segnalano due treni fermi all'intento delle gallerie.

Articolo in aggiornamento