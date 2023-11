Cos’è successo alla linea rossa M1 della metropolitana di Milano oggi 28 novembre Dall’inizio del servizio di oggi, 28 novembre, la circolazione sulla tratta Pasteur-Cairoli della linea rossa M1 della metropolitana è bloccata. Nella notte, durante alcuni lavori, un pilastro è stato danneggiato nei pressi di Palestro.

Una manovra sbagliata di uno dei mezzi impiegati per i lavori notturni nelle gallerie della metropolitana di Milano ha danneggiato un pilastro di separazione dei binari. L'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre in prossimità della stazione di Palestro, lungo la linea rossa M1. Per consentire la messa in sicurezza, l'Azienda trasporti milanese ha dovuto chiudere il tratto tra Pasteur e Cairoli, cosa che ha provocato disagi ai passeggeri e al trasporto pubblico.

I motivi della circolazione bloccata oggi sulla M1 di Milano

A spiegare i motivi della chiusura delle fermate è la stessa Atm attraverso sul suo sito e un post su X in continuo aggiornamento. Come si può leggere in una nota, intorno alle 4 della notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre un pilastro in prossimità della stazione Palestro è stato danneggiato durante le fasi di manovra dei mezzi operativi.

La colonna è stata danneggiata e perciò deve essere messa in sicurezza. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà prima che la linea rossa M1 torni a pieno servizio, ma Atm assicura di essere "al lavoro per riaprire nel più breve tempo possibile".

La chiusura del tratto tra Pasteur e Cairoli e i disagi per i pendolari

Fin dall'inizio del servizio, le persone vengono fatte scendere a Pasteur dove possono trovare un autobus sostitutivo che, seguendo lo stesso percorso dei bus notturni NM1, le portano fino a Cadorna e viceversa. Dalle 9 di mattina le fermate della metro interessate dalla chiusura sono invase di pendolari in attesa del sostitutivo il quale, però, risente del traffico delle ore di punta.

In alcuni casi, infatti, gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire per far sì che le persone non ostacolino ulteriormente la circolazione delle vetture di superficie. Caos anche alle stazioni di interscambio: chi viaggia abitualmente lungo la linea rossa M1 non può cambiare con la verde M2 a Loreto, con la gialla M3 a Duomo e con la blu M4 a San Babila.