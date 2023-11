Linea M1 della metropolitana di Milano chiusa tra Pasteur e Cairoli: danneggiata la galleria nella notte Un tratto di galleria della metropolitana di Milano è stato danneggiato durante i lavori notturni. Atm ha chiuso la tratta della linea rossa M1 tra Pasteur e Cairoli, mettendo a disposizione dei viaggiatori autobus sostitutivi.

A cura di Enrico Spaccini

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

La linea rossa M1 della metropolitana di Milano è chiusa tra le stazioni Pasteur e Cairoli in direzione Rho Fieramilano-Bisceglie e Sesto Primo Maggio. L'Azienda trasporti milanese ha comunicato attraverso un post su X e sul proprio sito che la sospensione della tratta è dovuta al danneggiamento della galleria che si è verificato durante i lavori notturni. Le operazioni per il ripristino della circolazione sono in corso, ma nel frattempo Atm ha messo a disposizione dei viaggiatori autobus sostitutivi per la tratta Pasteur-Cadorna: questi non fermano a Cairoli e la fermata più vicina è appunto a Cadorna, in via Carducci.

Lungo il percorso i bus si fermano in corrispondenza delle soste previste per la linea notturna NM1: a Duomo fermano in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici e a San Babila in via Visconti di Modrone.

Intorno alle 4 della notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre un pilastro di separazione tra i binari è stato urtato da un mezzo operativo in fase di manovra. La struttura avrebbe riportato alcuni danni e per questo motivo è necessario un intervento per la messa in sicurezza prima di far circolare di nuovo i treni.

Il guasto della M1 ha ripercussioni anche sulle altre linee della metropolitana. La chiusura tra Pasteur e Cairoli, infatti, significa che a Loreto non si può cambiare con la linea verde M2. Lo stesso discorso vale per la linea blu M4 che passa per San Babila e la linea gialla M3 che ferma a Duomo. Per chi deve andare a Loreto, Atm consiglia di arrivare fino a Cadorna con l'autobus sostitutivo e da lì prendere la linea verde M2.

Per chi deve prendere una tra le linee suburbane S, al posto della stazione di Porta Venezia sono suggerite quelle di Repubblica o Dateo.