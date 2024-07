video suggerito

Aereo EasyJet costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Malpensa: cosa è successo Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, un aereo EasyJet è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa a causa di un problema tecnico. Come spiegato a Fanpage.it, da EasyJet: "Il comandante ha effettuato un normale atterraggio in linea con le procedure operative standard".

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, un aereo EasyJet è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa. Il volo è decollato alle 7.40 di oggi ed era diretto a Bari. Dopo circa trenta minuti è dovuto rientrare allo scalo. Il motivo? Un problema tecnico. Come spiegato a Fanpage.it, da EasyJet: "Il comandante ha effettuato un normale atterraggio in linea con le procedure operative standard".

Quella di oggi è stata una mattinata particolarmente complessa per i passeggeri del volo EJU3523. Sarebbero dovuti arrivare a Bari, ma dopo circa trenta minuti e più o meno all'altezza di Pesaro, il comandante è stato costretto a tornare indietro. Sembrerebbe che ci sia stato un problema tecnico e precisamente di natura idraulica. Una volta rientrati all'aeroporto di Milano Malpensa, la compagnia ha provveduto immediatamente a spostare i propri passeggeri su un altr volo.

Sono infatti stati imbarcati su un aeromobile sostitutivo e sono atterrati a Bari precisamente alle 11.50. Come spiegato a Fanpage.it da EasyJet: "La sicurezza di equipaggi e passeggeri resta sempre la principale priorità di easyJet che opera la propria flotta di aerei in conformità con le linee guida dei costruttori". E fortunatamente non è successo nulla di grave e i passeggeri sono potuti arrivare tranquillamente a destinazione.