Aereo per il Brasile striscia sull'asfalto durante il decollo a Malpensa: costretto a un atterraggio d'emergenza Un Boeing 777 della compagnia Latam, partito da Malpensa e diretto a San Paolo, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza: l'aereo avrebbe strisciato parte della zona posteriore durante il decollo perdendo poi alcuni detriti.

A cura di Giorgia Venturini

Paura su un volo diretto in Brasile. Un Boeing 777 della compagnia Latam, partito da Malpensa e diretto a San Paolo, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. La manovra di emergenza è stata necessaria dopo un tail strike durante la fase di decollo nel pomeriggio di martedì 9 luglio. Stando infatti alla ricostruzione di quanto accaduto, l'aereo avrebbe strisciato parte della zona posteriore perdendo alcuni detriti. L'aereo è riatterrato a Malpensa dopo due ore dal decollo: tutto si è risolto in poco tempo e nessun passeggero a bordo è rimasto ferito.

Nel dettaglio, i piloti dopo il decollo hanno proseguito verso San Paolo per poi decidere di tornare indietro. L'atterraggio di emergenza è avvenuto dopo due ore di volo: l'aereo si è messo in holding sul Vercellese e ha fatto ha scaricato carburante in quota. Poco più di un’ora dopo è stato possibile l'atterraggio d'emergenza.