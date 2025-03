Un camion si schianta e buca un aereo sulla pista di atterraggio: volo cancellato e ritardi a Malpensa

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Un camion si è schiantato e ha bucato un aereo che si trovava nel piazzale dell'aeroporto di Milano Malpensa in attesa del decollo. Il volo, diretto a San Paolo (Brasile), è stato cancellato causando qualche ritardo alle partenze.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato durante la mattinata di mercoledì 5 marzo. Nella dinamica dello schianto sarebbero coinvolti un un mezzo di servizio e un Boeing 777 della compagnia aerea cilena Latam. Tutto sarebbe successo intorno alle ore 11:30, mentre erano in corso le operazioni per rifornire l’aereo che era atterrato nell’aeroporto di Milano poco prima, intorno alle ore 10:00. Secondo le testimonianze disponibili, il Boeing si stava preparando per la nuova traversata continentale (il decollo era previsto alle ore 13:00), quando un furgone del catering in manovra sarebbe entrato in collisione con la parte posteriore della fusoliera. L’urto avrebbe quindi causato un danno ingente, ovvero un foro nell'involucro del velivolo. Fortunatamente sembra, però, che nessun passeggero sia rimasto ferito nella dinamica nell'incidente.

Non sarebbe la prima volta che un aeromobile della compagnia Latam rimane coinvolto in un incidente a Malpensa. Lo scorso 9 luglio, infatti, un Boeing 777-300 diretto a San Paolo aveva infatti già urtato la pista durante il decollo, subendo un “tailstrike”, come viene definito in gergo. Dopo essere decollato, l’aereo aveva dovuto scaricare il carburante in quota ed effettuare un atterraggio di emergenza.