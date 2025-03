video suggerito

Precipita e fa un volo di sette metri all’aeroporto di Malpensa a Milano: grave un 47enne Alle 9 di oggi martedì 4 marzo un uomo di 47 anni è caduto per 7 metri all’interno dell’aeroporto di Malpensa a Lonate Pozzolo (Milano). È precipitato dal piano degli arrivi nella zona degli autonoleggi al Terminal 1. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

È in gravi condizioni l'uomo che intorno alle 9 di oggi, martedì 4 marzo, è caduto facendo un volo di 7 metri all'interno dell'aeroporto di Malpensa a Lonate Pozzolo (Milano). Rinvenuto in arresto cardio-circolatorio e subitosoccorso con manovre di rianimazione da parte del personale del 118, è stato successivamente trasportato con l'eliosoccorso all'ospedale di Varese, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Restano ancora da accertare le cause del drammatico incidente. Quel che è certo, al momento, è che non si tratta di un infortunio sul lavoro. Le ipotesi sono quelle di una caduta accidentale o di un tentativo di suicidio. Secondo le prime informazioni l’uomo, 47 anni, sarebbe precipitato dal piano degli arrivi nella zona degli autonoleggi al Terminal 1.