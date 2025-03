video suggerito

Scontro tra una moto e una navetta dell'aeroporto in via Padova, a Milano: muore un 34enne Nel pomeriggio di lunedì un 34enne a bordo di una moto è morto scontrandosi con una navetta diretta all'aeroporto. L'incidente è avvenuto in fondo a via Padova, nella periferia Nord Est di Milano. Il conducente del bus è indagato per omicidio stradale.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio un 34enne è morto dopo che la sua moto si è scontrata con una navetta aeroportuale in fondo a via Padova, a Milano. Il conducente del pullman, che sembrerebbe aver tagliato la strada al motociclista, è ora indagato per omicidio stradale.

Tutto è successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, attorno alle 14:30. Il motociclista stava percorrendo via Padova, alla periferia Nord Est di Milano, quando all'altezza degli svincoli di Cascina Gobba per la tangenziale si è scontrato con una navetta diretta all'aeroporto. Dalle prime ricostruzioni pare che il conducente del mezzo abbia svoltato a sinistra per immettersi in uno svincolo, tagliando la strada alla moto che proveniva dal senso opposto di marcia.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118, arrivati in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica, hanno trovato il 34enne in gravissime condizioni e l'hanno trasferito all'ospedale Niguarda di Milano, dove l'uomo è morto poco dopo.

Sul luogo dello schianto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità delle persone coinvolte. Nel frattempo il conducente della navetta è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.