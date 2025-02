Incidente aereo in Valtellina, salvati due passeggeri: estratti dall’aliante a testa in giù

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Alle prime ore di questa mattina, venerdì 28 febbraio, un aereo ultraleggero si è schiantato, finendo rovesciato in un bosco di Cino, in provincia di Sondrio, in Valtellina. I vigili del fuoco che sono intervenuti sono riusciti a liberare i due passeggeri che erano rimasti bloccati a testa in giù all'interno dell'aliante.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), lo schianto si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle 8:18 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro sarebbero stati allertati anche il comando dei carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco, tra cui una squadra del distaccamento di Morbegno e una squadra specializzata S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal Comando di Sondrio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo ultraleggero, partito con due persone a bordo da un’aviosuperficie di Alzate Brianza, in provincia di Como, sarebbe precipitato in un bosco nel cuore della Valtellina, nel territorio montano di Cino. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco, sarebbero riusciti a liberare i due, una donna di 43 anni e un uomo di 58, che erano rimasti bloccati a testa in giù all'interno dell'aliante.

Una delle due persone è stata imbarcata su un elicottero sanitario per il trasporto d’urgenza in ospedale, mentre l’altra è stata trasportata dai Vigili del Fuoco in una zona più accessibile, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto, che ha provveduto al trasporto in ambulanza all'ospedale di Gravedona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e sulla ricostruzione della dinamica stanno ora lavorando le forze dell'ordine.