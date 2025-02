video suggerito

Pilota precipita con l'aliante nel lago di Varese, è grave: le immagini del recupero Oggi un aliante è precipitato nel lago di Varese: Il pilota è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 20 febbraio, un aliante è precipitato nel lago di Varese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il pilota è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale.

Sono ancora poche le informazioni relative all'incidente. L'allarme è stato lanciato alle 14. L'uomo è precipitato nelle acque per cause ancora in fase di accertamento. È stata subito lanciata la segnalazione ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con gli specialisti del soccorso acquatico che si sono subito attivati per recuperare il pilota. È stato attivato poi un elicottero del Reparto Volo Lombardia e i sommozzatori.

Prima di loro, sono intervenuti i canottieri della associazione locale che hanno assistito all'incidente e che hanno tenuto il pilota a galla. Successivamente, i pompieri sono riusciti a recuperarlo e a trasportarlo a riva dove è stato affidato alle cure del personale sanitario inviato, nel frattempo, dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Il ferito è un 53enne che ha riportato un trauma al torace, all'addome e a una gamba: è stato trasferito con un'ambulanza all'ospedale Di Circolo di Varese. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.