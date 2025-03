video suggerito

Elicottero precipitato a Pavia, morto sul colpo il pilota: tra le ipotesi anche un guasto alle pale Restano ancora da verificare le cause dello schianto avvenuto intorno alle 12 di oggi domenica 2 marzo a Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia). Il sospetto è che possa essersi trattato di un guasto meccanico alle pale, o di un malore del conducente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

È morto sul colpo il pilota di 67 anni che si trovava alla guida del velivolo di piccole dimensioni precipitato oggi pomeriggio domenica 2 marzo in un campo a Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), tra la ferrovia e la Provinciale 193 nei pressi della raffineria Eni. L'uomo, residente a Lissone (Monza e Brianza), era l'unico passeggero a bordo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) in codice rosso, con ambulanza e auto medica con il rianimatore a bordo, che però hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo che viaggiava sull'ultraleggero motorizzato partito da Senago (Milano) e diretto all’aviosuperficie di Mezzana Bigli sulle rive del Po, a pochissimi chilometri dal punto dell'impatto.

Restano ancora da verificare le cause dello schianto avvenuto intorno alle 12 in una giornata soleggiata, dalla visibilità ottima. Il sospetto, al momento, è che possa essersi trattato di un guasto meccanico alle pale, o di un malore improvviso del conducente che, per questo motivo, non sarebbe più riuscito a controllare il velivolo a motore. Indagano ora i carabinieri, giunto nell'area agricola dove si trova il rottame dell'ultraleggero con i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.