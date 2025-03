video suggerito

Elicottero si schianta in provincia di Pavia, morto il pilota di 67 anni: si indaga sulle cause Dopo mezzogiorno un piccolo elicottero è caduto a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Nello schianto è morto il pilota, un 67enne residente a Lissone. Resta da chiarire se la causa dell'incidente sia un errore umano o un guasto tecnico.

Un autogiro, cioè un piccolo elicottero, è precipitato poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 2 marzo, a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Nello schianto è morto il pilota, un uomo di 67 anni residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe partito dal comune di Senago diretto all’avioporto di Mezzana Bigli. Qualcosa però sarebbe andato storto durante il volo e l'autogiro, anche detto girocottero, si sarebbe schiantato al suolo per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 sono arrivati al più presto con un'ambulanza e un'auto medica, ma il pilota, un 67enne residente a Lissone, era morto sul colpo e gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. Sul luogo dello schianto, un campo nei pressi di via dell'Industria, sono accorsi anche i Carabinieri della compagnia di Voghera e una squadra dei vigili del fuoco di Pavia. I militari sono al lavoro e stanno effettuando tutti i rilievi necessari sui resti del mezzo per fare luce sulla dinamica dell'incidente. Nello specifico le indagini dovranno verificare se la caduta sia da imputare a un errore umano o a un guasto tecnico.