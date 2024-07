Aspettano senza aria condizionata la partenza in ritardo dell’aereo: rissa fra un passeggero e uno steward

video suggerito

Ritardo, tensioni a causa dell'aria condizionata e l'intervento della polizia per un'aggressione. È successo di tutto ai passeggeri del volo Milano-Brindisi Az01651 di venerdì 12 luglio prima che l'aereo decollasse dall'aeroporto di Linate (Milano): i disagi sono iniziati con un accumulo di ritardi causati dal forte temporale e sono finiti con alcuni agenti di polizia costretti a salire sull'aereo dopo che un passeggero ha preso a pugni il personale di bordo. Alla fine l'atterraggio in Puglia c'è stato ma non prima delle 2.15.

Cosa è successo sul volo Milano-Brindisi

Tutto è iniziato quando i passeggeri hanno saputo che il volo sarebbe partito in ritardo. Il maltempo della sera di venerdì 12 luglio aveva costretto l'aereo a ritardare l'atterraggio di almeno mezz'ora. Ma i ritardi non sono stati gli unici inconveniente del volo: quando i passeggeri erano già tutti imbarcati, il comandante ha comunicato che avrebbero ritardato anche il decollo perché avevano perso il loro turno sulla pista. Ma c'è di più: a questo punto i passeggeri hanno scoperto che sarebbero stati seduti all'interno dell'aereo per altri minuti senza aria condizionata, che si attiva solo una volta che vengono accesi i motori.

A questo punto alcuni passeggeri hanno iniziato a chiedere di poter uscire dall'aereo. Sono stati presto accontentati: in una foto scattata da una persona del volo si vedono i viaggiatori scendere dalla scalina di imbarco e aspettare sulla pista in attesa del via libera al decollo.

Ma è proprio in questo momento che è successo quello che non nessuno si sarebbe aspettato: uno dei passeggeri non sarebbe rientrato di sua spontanea volontà all'interno dell'aereo, tanto che il personale di bordo sarebbe stato costretto ad agire con forza provocando così la reazione del passeggero. Sarebbe quindi scoppiata una colluttazione per cui è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Quando l'aereo è riuscito a decollare

Dopo l'aggressione, i passeggeri sono stati fatti scendere ancora dall'aereo e sono stati costretti a ritornare in aeroporto. Qui è passato ancora qualche minuto e si è provveduto successivamente a imbarcare nuovamente tutti i viaggiatori. Poi finalmente l'aereo è decollato e alle 2.15 l'aereo è riuscito ad atterrare a Brindisi, con parecchie ore di ritardo.