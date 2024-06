Il volo non parte, Mara Venier bloccata sul bus dell’aeroporto di Linate: il video La conduttrice Mara Venier ha condiviso sul proprio canale Instagram alcune storie in cui ha denunciato l’importante ritardo dell’aereo che avrebbe dovuto portare sia lei che altri passeggeri dall’aeroporto di Milano Linate a Brindisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 giugno, la conduttrice Mara Venier ha denunciato sui propri canali social quanto vissuto all'aeroporto di Milano Linate. La donna avrebbe infatti dovuto prendere un volo che dal capoluogo meneghino l'avrebbe portata a Brindisi. L'aereo sarebbe dovuto decollare alle 14.25, ma qualcosa non è andata come avrebbe dovuto. Si sono accumulati diversi minuti di ritardo con alcuni disagi per i passeggeri.

Venier ha quindi deciso di affidare il racconto di quanto accaduto ai suoi follower su Instagram. Inizialmente si è ripresa sull'autobus che, solitamente, trasporta i passeggeri dal gate al velivolo: "Aspettando l'imbarco per Brindisi. Ritardo, ritardo, ritardo, ritardo". Ha poi aggiunto: "Eccoci qui adesso fermi nel pulmino da un sacco di tempo, non si sa perché… Ritardo". Ha poi spiegato che sarebbero dovuti partire alle 14.25: "E siamo ancora qui fermi e nessuno ci dice niente. Tutti così… che dobbiamo dire?", ha affermato inquadrando gli altri passeggeri bloccati sul bus.

Dopo poco ha spiegato che il personale ha invitato lei e gli altri passeggeri a scendere: "C'è un problema tecnico con l'aereo per cui tutti riscendiamo e non si sa quando si parte. Grazie Ita". Alla fine la conduttrice è riuscita a partire. Dopo che i tecnici sono riusciti a risolvere il problema che stava interessando il velivolo, i passeggeri hanno potuto prendere posto. L'aereo è atterrato nella città pugliese alle 17.20 con un importante ritardo: è infatti atterrato un'ora e un quarto dopo quanto stabilito.