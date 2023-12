Cade la linea area elettrica alla stazione Centrale di Milano: treni in ritardo e cancellati Diversi binari della stazione Centrale di Milano sono bloccati a causa di un incidente alla linea elettrica. Numerosi treni stanno subendo cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La Stazione Centrale di Milano (foto da LaPresse)

Nella mattinata di oggi, domenica 31 dicembre, si è verificato un problema alla linea aerea elettrica di alimentazione dei treni alla stazione Centrale di Milano. I tecnici della Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per riparare il guasto. Stando a quanto emerso finora, la linea sarebbe caduta quando un treno regionale stava entrando in stazione intorno alle 10:40. Come appreso da Fanpage.it, le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma intanto diverse corse stanno subendo ritardi e cancellazioni.

Una nota di Rfi specifica che la circolazione ferroviaria è rallentata, mentre i binari che vanno dall'1 all'8 della stazione di Milano Centrale sono ancora inutilizzabili. Trenord, invece, afferma che i binari bloccati arrivano fino al numero 12. Nelle ultime ore della mattinata i ritardi hanno raggiunto i 60 minuti, ma a partire dalle 14:30 questi sono scesi intorno ai 30 minuti. I lavori per il ripristino della linea elettrica sono ancora in corso.

2631 Milano Centrale 15:25 – Verona Porta Nuova 17.17 – parte da Milano Lambrate

2952 Milano Centrale 14:25 – Malpensa Aeroporto T2 15:22 – parte da Milano Porta Garibaldi

2949 Malpensa Aeroporto T2 13:37 -Milano Centrale 14:37 – termina a Milano Porta Garibaldi

2951 Malpensa Aeroporto T2 14:07 – Milano Centrale 15:07 – termina a Milano Porta Garibaldi

2954 Milano Centrale 14:55 – Malpensa Aeroporto T2 15:52 – parte da Milano Porta Garibaldi

2956 Milano Centrale 15:25 – Malpensa Aeroporto T2 16:22 – parte da Milano Porta Garibaldi

2430 Milano Centrale 15:25 -Domodossola 17:04 – parte da Milano Porta Garibaldi

25527 Chiasso 16:31 – Milano Centrale 17:17 – cancellato