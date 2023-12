L’imprenditore Marco Melega “fuma” cartelle esattoriale da 50 milioni di euro e posta il video sui social Marco Melega, a cui sono stati recentemente sequestrati 72 milioni di euro, ha postato sui social una foto in cui fuma le cartelle esattoriali e un video in cui le usa per pulire la sua Lamborghini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

L'imprenditore Marco Melega ha postato un foto e un video sui social in cui si riprende mentre finge di fumare alcune cartelle esattoriale che gli sono arrivate, per un ammontare totale di un 50 milioni di euro. Altre le usa per pulire la sua Lamborghini e altre ancora le accomuna alla carta igienica. Il gesto è stato fortemente criticato, tanto che poi Melega ha dovuto scusarsi.

Imprenditore "fuma" cartelle da 50 milioni

"La carta non si butta. Si usa. Soprattutto quella molto cara. Siate liberi di commentare con suggerimenti alternativi su come utilizzare carta che costa 50 milioni di euro". Con questa frase l'imprenditore Marco Melega ha postato sui suoi profili social un video in cui si prende gioco dell'Agenzia delle entrate.

In una pubblicata su Instagram, finge di fumare una cartella esattoriale. Mentre in un video si riprende intento a pulire la sua Lamborghini con le ingiunzioni di pagamento. L'imprenditore ha infatti da poco ricevuto un sequestro di 72 milioni di euro per frode ed evasione fiscale.

Melega: "Era una provocazione"

Immediatamente sono nate molte polemiche da parte dei tanti cittadini che fanno i salti mortali per pagare le tasse. E i post sono stati subissati di commenti contrari a questo gesto. Così Melega ha deciso di fare un altro video in cui spiega le motivazioni del tuo gesto.

"Le carte da 50 milioni costituiscono una semplice provocazione atta a sensibilizzare un aspetto del rapporto tra istituzioni e imprenditori che a mio parere va ottimizzato. Massimo rispetto per tutti", ha dichiarato l'imprenditore.