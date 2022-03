L’imprenditore che paga l’affitto alle famiglie ucraine: “Le donne prendono farmaci per dormire” Marco Beltrammi è un piccolo imprenditore che ha voluto aiutare alcune famiglie ucraine arrivate nella sua città: “Quando mi confronto con loro, mi fanno vedere le foto: vedi e tocchi con mano la situazione ed è veramente pesante”, ha detto a Fanpage.it.

A cura di Ilaria Quattrone

L’imprenditore con le due mamme e i bimbi

Marco Beltrammi è un piccolo imprenditore della provincia di Varese. L'uomo è proprietario di due officine e una carrozzeria che si trovano a Villa Cortese e Azzate. Con l'inizio del conflitto in Ucraina e l'arrivo dei profughi nel suo territorio, ha deciso di dare una mano in prima persona. Insieme ai suoi ragazzi ha deciso di ristrutturare alcuni appartamenti che si trovavano nel piano superiore le due attività. Insieme hanno quindi pagato le spese di ristrutturazione e l'affitto dando così una casa alle famiglie arrivate in Italia: "L'abbiamo arredato e – racconta a Fanpage.it – siamo andati in Comune dove ci hanno assegnato queste tre famiglie".

Una delle stanze

In un appartamento ci vivono già tre mamme con i figli

Uno dei due appartamenti si trova ad Azzate: all'interno ci sono tre mamme con cinque bambini. L'altro invece si trova a Villa Cortese e, una volta sistemato, ci andranno altre cinque persone. Ogni pomeriggio, dopo il turno di lavoro, Beltrammi insieme ai dipendenti, dopo aver ricevuto armadi o letti da alcuni cittadini, si reca negli appartamenti per sistemarli: "Prima aiutavamo delle associazioni, ma così in prima persona è la prima volta".

L’officina di Beltrammi

Le mamme prendono dei farmaci per dormire

Le tre donne gli hanno raccontato gli orrori vissuti e gli hanno mostrato le immagini delle loro città devastate: "Quando mi confronto con loro – racconta ancora l'imprenditore – mi fanno vedere le foto: vedi e tocchi con mano la situazione ed è veramente pesante. Ti fanno vedere questi filmati e loro piangono". Tutte loro prendono anche dei farmaci per dormire: "Fanno fatica considerato che hanno questi ricordi dei bombardamenti".