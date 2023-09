Letizia Moratti torna al centrodestra ma si smarca da Forza Italia: “Destra al governo sempre più radicale” Letizia Moratti ha detto di voler “costruire un soggetto al centro”. L’ex sindaca di Milano vuole discostarsi dalla destra di governo che vede come “sempre più radicale” e puntare all’ala “moderata e riformista del centrodestra”.

A cura di Sara Tirrito

Letizia Moratti

Candidata alle elezioni regionali in Lombardia 2023 per il Terzo polo, Letizia Moratti ha annunciato in queste ore che lascerà l'area di Carlo Calenda e tornerà al centrodestra. Storicamente legata a Forza Italia, Moratti non sembra intenzionata a rientrare nel partito fondato da Silvio Berlusconi ma a dare vita a un nuovo movimento che si posizionerà nell'ala più moderata del centrodestra.

L'annuncio di Letizia Moratti

Intervistata da il Giornale, Letizia Moratti ha spiegato di essere al lavoro su un nuovo progetto politico. L'ex sindaca di Milano ha dichiarato di voler "costruire un soggetto al centro". Senza mai nominare Forza Italia, ha detto di voler puntare a "un centro che rafforzi la cultura moderata e riformista" che sente di interpretare.

L'obiettivo sembra quello di raccogliere consensi nella parte più riformista della destra, che si discosta dalle attuali politiche di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "La coalizione oggi al governo – spiega – potrebbe slittare fatalmente ancora più a destra, accentuando uno spostamento all'estrema già in corso, con conseguente disagio di una parte non trascurabile dell'elettorato". È a questi delusi che punta con tutta evidenza Letizia Moratti.

"Mi pare che i fatti parlino chiaro – ha dichiarato -. C'è una vasta area orfana di rappresentanza, un'area che guarda con interesse al centrodestra". Per ora non sembra in ballo un rientro in Forza Italia, ma Moratti non si è espressa su chi coinvolgerà in questo progetto. "Non è un problema di sigle ma di contenuti", ha detto. Ma sembra evidente che almeno nelle intenzioni possa essere un movimento che parte da zero e prenda le distanze dalla destra di governo: "Per quanto mi riguarda – ha detto – ho preso una strada, mentre dall'altra parte dell'emiciclo vedo una deriva sempre più radicale".

La sconfitta alle elezioni regionali in Lombardia

Letizia Moratti si era candidata alla presidenza della Regione Lombardia con il Terzo polo, che aveva perso ottenendo soltanto il 10 per cento dei voti. Pur avendo raccolto oltre 320mila preferenze, Letizia Moratti non era stata eletta nel Consiglio regionale della Lombardia.

Già dopo quella sconfitta, l'ex ministra dell'Istruzione aveva discusso a lungo dei problemi avuti con gli avversari politici, parlando di un voto "polarizzato sui partiti strutturati trainati dal partito di Giorgia Meloni".

All'indomani dei risultati elettorali, aveva subito dichiarato di voler lavorare a una "proposta politica nuova", che avrebbe iniziato a costruire con i consiglieri eletti nella sua lista. Ora, però, i lavori sembrano a buon punto.

L'intervista esce a meno di un anno dalle elezioni europee, che saranno a giugno 2024, e viene accolta tra le polemiche. Prima della presentazione delle candidature per le Regionali, Moratti aveva più volte dichiarato di vedersi come il candidato ideale del centrodestra, ma aveva trovato il parere contrario di Attilio Fontana che si era opposto a un ipotetico passaggio di testimone. Moratti aveva allora aperto all'area di centrosinistra e chiesto l'appoggio del Pd come candidata unica con il Terzo polo.

In un tweet apparso sul suo profilo, oggi Pierfrancesco Majorino, che alla fine era stato il candidato del Pd, ha commentato l'iniziativa dell'avversaria politica. "Letizia Moratti annuncia il suo ritorno nel centrodestra – ha scritto – Tutto legittimo e anzi piuttosto coerente. Chissà invece qual è il parere di quelli che in Lombardia ce la indicavano come grande mossa (spaccando la coalizione)".