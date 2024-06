video suggerito

Lega il figlio malato con una corda al parco perché pensa che sia posseduto dal demonio: arrestato il padre Un padre di 68 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti del figlio 39enne malato: sono stati trovati al parco con il figlio legato a una corda in vita e seduto trasandato sull'erba. Il padre si è giustificato così con i carabinieri: "Mio figlio è posseduto dal demonio".

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Era convinto che il figlio di 39 anni malato fosse in realtà posseduto dal demonio tanto da portarlo dall'esorcista e allontanarlo dai medici che lo avevano in cura. Alla fine i carabinieri hanno arrestato il padre, un uomo di 68 anni italiano e incensurato, mercoledì 12 giugno in flagranza per maltrattamenti nei confronti del figlio: il 39enne infatti è stato trovato legato con una corda al parco, era uscito di casa con il padre. Le indagini dei militari erano scattate dopo che la madre del 39enne aveva segnalato quanto stava accadendo ai servizi sociali.

Dagli accertamenti è emerso che per volontà del padre il 39enne malato non era seguito da alcun professionista o struttura sanitaria: le condizioni del figlio si sarebbero così aggravate tanto che nei giorni passati si era dimostrato particolarmente aggressivo. Da qui la decisione del padre di immobilizzarlo per evitare che potesse far male a sé stesso o ad altri. Subito dopo la segnalazione ai servizi sociali, i carabinieri hanno individuato padre e figlio al parco: il 39enne è stato trovato trasandato e seduto sull'erba in evidente stato confusionale. Inoltre il padre lo teneva legato con una corda alla vita.

Il 68enne si è opposto ai carabinieri quando questi avrebbero chiamato il 118 per soccorrere il figlio. In questa occasione l'arrestato ha riferito che il figlio "non avesse alcun problema di salute ma fosse bensì posseduto da un demone. Per questo motivo, a suo dire, lo aveva condotto da alcuni sedicenti mistici che lo avevano sottoposto a taluni rituali". Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 sul posto, il 39enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Per il padre invece si sono aperte le porte del carcere di Monza con l'accusa di maltrattamento.