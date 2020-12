in foto: (Repertorio)

Tragedia sfiorata sulla Grignetta, in provincia di Lecco. Due escursionisti, di 36 e 46 anni, sono stati travolti da una valanga e salvati dopo oltre sette ore dalle squadre della XIX delegazione Lariana del soccorso alpino. L'incidente in montagna, avvenuto nella zona dei Magnaghi, ha causato a uno dei due escursionisti dei traumi alla spalla e alla caviglia mentre l'altro è rimasto illeso.

In serata partito l'elisoccorso di Areu

Stando a quanto ricostruito finora sembra che i due siano stati sorpresi da una slavina mentre percorrevano domenica pomeriggio il sentiero della cresta Sinigaglia. La valanga li ha trascinati per parecchi metri verso valle facendoli poi finire in un canalone. La zona particolarmente impervia, l'instabilità del manto nevoso e le condizioni meteorologiche avverse hanno fatto sì che i soccorritori – una ventina di uomini – impiegassero diverse ore per salvarli. Durante l'operazione però gli escursionisti sono rimasti sempre in contatto con i tecnici del soccorso alpino. Solo in serata, grazie a un miglioramento della situazione meteorologica, l'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è riuscito a decollare dalla base di Villa Guardia a Como e raggiungere i due uomini portandoli così in salvo.

Il bollettino di allerta valanghe del giorno prima

La zona della Grignetta è particolarmente pericolosa e la sua percorrenza è consigliata a escursionisti esperti e ben equipaggiati. Inoltre solo un giorno prima, erano stati diramati diversi bollettini di allerta in cui si avvisava del rischio valanghe. Un rischio che rende l'area ancora più pericolosa e per il quale si sconsiglia fortemente la percorrenza.