Le mani della ‘ndrangheta sui fondi per la ricostruzione dopo il terremoto di Mantova: 10 arresti Sono dieci le persone indagate per Concussione, abuso d’ufficio, corruzione, intestazione fittizia di società con l’aggravante della finalità mafiosa per aver contribuito ad agevolare la cosca di ‘ndrangheta Dragone nelle procedure di concessione dei fondi sisma per la ricostruzione di case e immobili distrutti dal terremoto che ha colpito Mantova nel 2012.

A cura di Ilaria Quattrone

Concussione, abuso d'ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, intestazione fittizia di società con l'aggravante delle finalità mafiose: sono queste le accuse che hanno portato nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, i carabinieri di Mantova a eseguire dieci misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone. Gli arresti sono avvenuti tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti fino a questo momento, le dieci persone indagate sono accusate di aver agevolato la cosca Dragone, originaria della provincia di Crotone, in attività che riguardavano la concessione di alcuni fondi sisma per la città di Mantova.

Le mani delle cosche sui fondi destinati alla ricostruzione

Questi fondi infatti sarebbero dovuti servire a ricostruire le case e gli immobili che sono stati distrutti dal terremoto del 2012. Il sisma, che ha avuto come epicentro Finale Emilia, era stato avvertito in tutte le province vicine tra le quali proprio Mantova. E anche nel capoluogo lombardo aveva causato decine di sfollati. La ‘ndrangheta si è quindi fiondata a capofitto, attraverso la complicità di imprenditori e altri intermediari, proprio su quei fondi pubblici che sarebbero serviti alla ricostruzione dei territori colpiti e devastati dalle scosse.

E proprio per questo motivo, dalle prime luci dell'alba, i militari hanno eseguito non solo le ordinanze, ma anche diverse perquisizioni in case e studi tecnici di professionisti coinvolti nelle indagini.