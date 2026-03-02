milano
video suggerito
video suggerito

Lanciano un oggetto contro il treno, ferito il macchinista: circolazione in tilt sulla Milano-Piacenza

Un macchinista è stato ferito da un oggetto che è stato lanciato contro il vetro di un treno diretto a Milano. Ritardi fino a 90 minuti, corse deviate e cancellate.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Ritardi sulla circolazione dei treni – Immagine di repertorio
Ritardi sulla circolazione dei treni – Immagine di repertorio

Questo pomeriggio, lunedì 2 marzo, il macchinista di un treno regionale diretto a Milano è stato colpito da un oggetto che ha sfondato la vetrata della cabina di guida. L'episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, causando diversi ritardi.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di oggi quando il convoglio 2178, in partenza da Bozzolo (Mantova) e con destinazione Milano Centrale, è stato coinvolto nell'incidente che ha richiesto l'intervento dei soccorsi alla stazione di Tavazzano (Lodi).

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, il conducente del treno sarebbe rimasto ferito da un oggetto che ha infranto il vetro della cabina di guida, colpendolo. L'accaduto ha immediatamente fatto scattare l'allarme: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri e un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria per prestare assistenza e avviare gli accertamenti del caso.

Leggi anche
Il conducente del tram deragliato a Milano: "Mi sono sentito male", accertamenti anche sullo scambio non attivato

Due persone, rispettivamente di 44 e 51 anni, sono state soccorse dal personale sanitario. Tra loro anche il capotreno del convoglio. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma l'episodio ha avuto un impatto significativo sul traffico ferroviario.

La circolazione lungo la linea ha, infatti, subito pesanti rallentamenti, con ritardi che hanno raggiunto anche un'ora e mezza, generando confusione e lunghe attese per i tanti pendolari del rientro serale. A risentirne maggiormente è stato il servizio suburbano: otto corse hanno subito modifiche, mentre due sono state cancellate, aggravando ulteriormente la situazione per centinaia di viaggiatori.

Attualità
Cronaca
Lodi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Scambio di identità per una delle vittime del tram deragliato a Milano: non è morto Karim Tourè, ma un 49enne
Quali sono i punti che la Procura cercherà di chiarire sull'incidente
Il conducente è indagato anche per disastro ferroviario: perquisizioni nella sede Atm
Il racconto di un dipendente: "Uno scenario di guerra"
Si indaga sul sistema di sicurezza del tram: gli ultimi sviluppi delle indagini
Il conducente del tram deragliato: "Mi sono sentito male"
Cosa rischia il conducente del tram deragliato, indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario
Il video del tram che deraglia a Milano: si piega su un fianco e si schianta contro un palazzo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views