Ladri rubano in ambulanza mentre i soccorritori del 118 assistono un uomo in arresto cardiaco

È successo tutto mercoledì 7 gennaio, al pomeriggio. Un equipaggio della Croce Verde sarebbe intervenuto in via Puccini, a Pioltello – comune della città metropolitana di Milano, tra Segrate e Cassina de' Pecchi – per soccorrere un uomo in arresto cardiaco. I medici e paramedici del 118, giunti in codice rosso e a sirene spiegate, una volta sul posto sarebbero scesi di corsa dall'ambulanza lasciando le portiere aperte. Mentre erano impegnati a prestare le prime cure mediche al paziente, qualcuno – approfittando del momento – sarebbe salito a bordo dell'ambulanza e avrebbe rubato il telefono cellulare di servizio, di proprietà di Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Come spiegato da Adalgisa Carminati, presidente della Croce Verde di Pioltello, contattata da Fanpage.it, si tratta di un episodio spiacevole che provoca tanta rabbia ma che è al tempo stesso indice di un contesto sociale "difficile" segnato da grande disagio. "Neanche un momento così delicato come il soccorso a una persona in difficoltà, riesce a tenere a bada certe persone". La Croce Verde – prosegue Carminati – ha provveduto immediatamente a sporgere denuncia di furto ai carabinieri della locale compagnia di Pioltello.

Al momento non ci sono notizie sull'identità dei ladri. I militari stanno effettuando tutti i controlli dovuti e saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Nessuna notizia, per il momento, nemmeno delle condizioni del paziente soccorso proprio mentre l'equipaggio del 118 veniva derubato.