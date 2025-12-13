Accoltellamento in pieno giorno a Pioltello: 20enne ferito all’addome da un uomo a volto coperto

Accoltellamento in pieno giorno a Pioltello. Secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, un ragazzo di 20 anni, di origine egiziana, censurato e già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato accoltellato da un uomo, a lui sconosciuto, e con volto coperto, in via Monza 15, vicino al parco pubblico, a Pioltello.

Come si apprende, sul posto sarebbero intervenuti immediatamente i carabinieri della sezione Radiomobile di Pioltello e il personale sanitario del 118, con un'ambulanza e un'automedica, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Secondo le prime informazioni, il 20enne sarebbe stato ferito all'addome con una coltellata. La vittima per la ferita riportata sarebbe stato trasportata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Dell'aggressore invece non si ancora informazioni precise. I carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.