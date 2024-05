video suggerito

Ladri dosano male l'esplosivo e fanno saltare in aria l'intero ufficio postale: forte boato nella notte I ladri hanno fatto esplodere l'ufficio postale di piazza Giovanni XXIII a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza: sembrerebbe che l'obiettivo dei malviventi fosse il bancomat ma hanno dosato male la miscela di esplosivo facendo saltare in aria tutto.

A cura di Giorgia Venturini

Nella notte a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, i ladri hanno fatto esplodere l'ufficio postale di piazza Giovanni XXIII. L'esplosione è stata fortissimo tanto da far svegliare verso le 2.30 i residenti della zona e da mettere sotto sopra l'intero ufficio: sono andati in frantumi le vetrate, tetto imploso all'interno, mobili e sedie scagliati di decine di metri.

In poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri di Brugherio e Monza, con il reparto scientifico e i vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che l'obiettivo dei malviventi fosse il bancomat ma hanno dosato male la miscela di esplosivo facendo saltare in aria tutto. Poi sono scappati via.

I militari si sono messi subito ad analizzare i residui di esplosivo repertati sulla scena. Fondamentali per i carabinieri saranno le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona che potranno permettere di risalire all'identificazione dei responsabili. Si cercano anche i veicoli utilizzati per la fuga.