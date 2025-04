video suggerito

Ladri d’appartamento scappano dai carabinieri e si schiantano contro due auto: 3 arresti, 7 persone ferite I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato tre presunti ladri d’appartamento al termine di un inseguimento d’auto. Il veicolo sul quale viaggiavano si è schiantato contro altre due veicoli all’altezza di un incrocio nella notte tra il 18 e 19 aprile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tre giovani sono stati arrestati nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile dai carabinieri di Treviglio (in provincia di Bergamo) al termine di un inseguimento iniziato a Madone e terminato nel territorio comunale di Capriate San Gervasio. All'altezza di un incrocio, la Peugeot 208 che i tre stava usando per scappare dopo un colpo in un appartamento si è scontrata con altre due auto. In tutto sono rimaste ferite sette persone, oltre ai fuggitivi. Per uno di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, gli altri due sono stati denunciati a piede libero.

L'inseguimento terminato con un incidente

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio, i tre giovani, di 19, 22 e 23 anni, di nazionalità cilena e senza fissa dimora, la sera del 18 aprile avrebbero messo a segno alcuni colpi in diversi appartamenti di Madone. Mentre si stavano allontanando con la Peugeot 208 presa a noleggio, sarebbero stati notati da una pattuglia dei carabinieri che ha iniziato l'inseguimento.

La corsa è terminata a Capriate, all'altezza dell'incrocio tra via Veneto e via Roma. Dopo aver urtato una Ford Focus, l'auto dei fuggitivi si è ribaltata finendo per schiantarsi contro una Lancia Ypsilon che proveniva dal senso di marcia opposto. Le cinque persone, tra cui due minorenni, che viaggiavano a bordo della prima auto sono state trasportate in ospedale in codice verde. I tre giovani e i due occupanti della seconda vettura, invece, in codice giallo. Nessuno di loro avrebbe comunque riportato gravi conseguenze.

I gioielli nell'auto e l'arresto

Durante i successivi accertamenti dei militari, all'interno della Peugeot sarebbero stati trovati cacciaviti, torce, guanti, copricapi e anche gioielli e oggetti di valore. Secondo gli investigatori, era la refurtiva dell'ultimo colpo. Il veicolo è stato comunque sottoposto a sequestro per altri accertamenti tecnici.

I tre fuggitivi sono stati dichiarati in arresto. Durante l'udienza direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del carcere per uno di loro. Gli altri due, invece, una volta dimessi dall'ospedale sono stati denunciati in stato di libertà. Le accuse sono di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso.