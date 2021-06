in foto: Foto dal sito della Biblioteca degli alberi

Una spiaggia a Milano. Non c'è il mare, ma l'erba. E la vista non spazia verso l'orizzonte sulle onde, ma sui grattacieli di Porta nuova, uno dei più avveniristici e iconici quartieri milanesi. Per il resto, l'atmosfera cerca di essere quella di un vero lido balneare: nel cuore di Milano, vicino a piazza Gae Aulenti, ha aperto anche quest'anno il LidoBam, realizzato all'interno della Biblioteca degli alberi. Fino all'8 agosto, sdraio e ombrelloni ospiteranno gratuitamente i milanesi desiderosi di prendere un po' di sole o di rilassarsi. Ogni postazione è composta da un ombrellone e due sdraio: c'è il wi-fi gratuito, un punto ristoro e la possibilità di assistere agli eventi organizzati all'interno del programma culturale di Bam, che comprende oltre 180 eventi sempre gratuiti per tutti.

Giorni e orari di apertura del LidoBam

Anche l'ingresso al LidoBam è gratuito, ma per ottemperare alle disposizioni di sicurezza contro il Covid-19 e consentire anche la fruizione al maggior numero di cittadini è obbligatoria la prenotazione. Per farlo si deve scaricare l’app Portanuova Milano, scegliere la propria fascia oraria preferita o quella libera e prenotare il posto. Dopo ogni prenotazione la postazione verrà igienizzata. Il LidoBam è aperto tutti i giorni dal 12 giugno all'8 agosto 2021, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Per informazioni e prenotazioni, per conoscere le chiusure straordinarie dovute a manutenzione, maltempo o per eventi, è sempre consigliabile consultare le informazioni della giornata sul sito della Biblioteca degli alberi: www.bam.milano.it.