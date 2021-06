Chi ha detto che bisogna uscire per forza dalla Lombardia per fare delle vacanze o gite fuori porta da sogno? Il consiglio è quello di uscire invece da Milano, città che la maggior parte dei lombardi vive ogni giorno, e scoprire posti nascosti e poco frequentati a pochi minuti di macchina dalla metropoli. Davanti a un lago o immersi in uno dei suggestivi borghi ci si dimentica della vita frenetica e si torna a respirare. Ecco dieci angoli di paradiso lombardo capaci di conquistarvi.

Varenna

Non è certo una novità che il Lago di Como, che ci invidiano in tutte le parti del mondo, sia un susseguirsi di piccoli borghi, uno più affascinante dell'altro. Tra questi c'è sicuramente Varenna, sulle rive del Lario, proprio di fronte a Bellagio, velocemente raggiungibile in traghetto. Lo chiamano il borgo degli innamorati della Lombardia: il paesino infatti offre una lunga passeggiata suggestiva in riva al lago prima di immergersi nei caratteristici vicoli. Si trova a 20 minuti dalla città di Lecco e si può raggiungere tranquillamente in macchina. Consiglio: i parcheggi non sono molti, quindi optate per la soluzione del battello.

Orrido di Bellano

Sempre restando sul lago, altra tappa "obbligatoria" è l'Orrido di Bellano, la suggestiva cascata nella gola del comune di Bellano, in provincia di Lecco. Qui il protagonista è il torrente Pioverna che scava tra le rocce della Grigna Settentrionale per poi attraversare la verde Valsassina e "sfociare" a Bellano dove si tuffa nel lago di Lecco. L'Orrido lo si visita passeggiando su una passerelle: qui l'acqua, con il passare del tempo, ha modellato le rocce tanto da creare gigantesche marmitte di pietra ricolme di acqua. La passeggiata è ancora più bella la sera, grazie a un impianto di illuminazione che rende tutto più suggestivo. E quando la pandemia non aveva ancora scandito le nostre giornate, qui era d'obbligo trascorrerci la notte di Halloween.

Pian dei Resinelli

A circa 30 minuti a piedi dal Pian dei Resinelli, il Parco del Valentino regala un balcone in cima al mondo. Da qui ci si può affacciare e vedere un panorama che toglie il fiato. La passeggiata è adatta alle famiglie e anche a chi non è abituato ad andare in montagna: insomma in pochi passi sembra di essere in cima all'Everest. Al Pian dei Resinelli invece ci si può arrivare in macchina o con i mezzi pubblici: bisogna raggiungere Lecco e poi proseguire per la Valsassina. Una volta a Ballabio si seguono le indicazioni per i Resinelli. Qui si può trovare un parco avventura, alcune miniere ancora visibili e il via per altre tante passeggiate.

Brunate

Non c'è luogo più romantico in Lombardia di Brunate, il paese che guarda Como dall'alto. Qui c'è un faro e ai suoi piedi un terrazzo belvedere. Spiegare in parole quello che si vede è impossibile: per rendere l'idea, è come guardare fuori dal finestrino di un aereo avendo però i piedi ben piantati a terra. La sensazione però è quella di volare. Ci si può arrivare in macchina o prendendo la funicolare che parte dal centro di Como. Insomma, se non sapete dove fare la proposta di matrimonio…andate qui!

Caravaggio

Se volete fermare il tempo e tornare al passato allora un tappa a Caravaggio è obbligatoria: la cittadina in provincia di Bergamo è famosa per aver dato i natali al celebre pittore Michelangelo Merisi, i cui genitori erano originari di Caravaggio. Da qui appunto il soprannome Caravaggio. Il piccolo borgo medioevale ha come protagonista il santuario di S. Maria del Fonte, maestoso tanto all'esterno quanto all'interno. Lo si raggiunge tramite un viale alberato e una volta all'interno rimani affascinato dalla maestosità delle ricche decorazioni. A pochi passi dal santuario è possibile invece ammirare l'Arco di Porta Nuova.

Monteisola

Nella classifica dei borghi più belli d'Italia Monteisola occupa sicuramente le prime posizioni: sono tanti i paesini immersi nei 12 chilometri di superficie complessivi in mezzo al lago d'Iseo, tutti ricchi di viuzze e vicoli. E oggi per andarci c'è anche un motivo in più: è l'isola Covid Free della Lombardia. La "perla dell'Iseo", così è soprannominata, ha infatti terminato la campagna vaccinale dei suoi abitanti. Insomma, quale occasione migliore per ammirare uno dei luoghi più spettacolari d'Italia dimenticandosi della pandemia?

Campi di lavanda nell'Oltrepo' pavese

E per gli amanti della natura un'altra tappa da non perdere è sicuramente il campo di lavanda nell'Oltrepo' pavese, a circa un'ora di macchina da Milano. Da tempo infatti una particolare tipologia di lavanda viene coltivata anche su queste colline lombarde, dove evidentemente il clima e il terreno sono risultati ideali per la coltivazione della pianta con i caratteristici fiori viola. Altro che Francia, altro che Provenza: se volete immergervi nel profumo di lavanda andate in località Cabanon, sulle alture sopra Godiasco Salice Terme.

Livigno

E poi ci sono dei posti dove basta trascorrerci anche solo pochi secondi per creare ricordi e sensazioni che ti spingono a ritornarci e ritornarci e ritornarci ancora. Uno di questi è sicuramente Livigno, una della mete turistiche che tutti gli stranieri ci invidiano. Qui c'è tutto: buon cibo, trekking di ogni difficoltà, un lago e lunghe distese di prati verdi d'estate e innevati d'inverno. Proprio sul finire dell'Alta Valtellina, Livigno non può che non regalarvi un soggiorno da sogno.

Parco di Monza

Infine, è necessario citare uno tra i maggiori parchi storici europei, ovvero il quarto recintato più grande d'Europa e il maggiore circondato da mura: il Parco di Monza. Qui ci si può perdere anche per una giornata intera a passeggiare tra i prati e gli alberi. A regnare è la tranquillità (a meno che non scegliate proprio di visitarlo nel weekend del Gran Premio di Formula Uno, quando tifare diventa un dovere). Immerso nel verde si trovano cascine Ottocentesche, mulini, storiche ville e impianti sportivi. Il consiglio è quello di prendersi del tempo e di visitarlo tutto.

Baia del Bogn, Lago d'Iseo

No non siamo nelle Filippine e neanche in Thailandia. Questo panorama un po' "orientale" si trova nella Baia del Bogn sul Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. La località è Riva di Solto, una piccola perla lombarda incastonata tra il blu dell'acqua e il verde delle montagne alle sue spalle: qui è possibile ammirare importanti lastroni di roccia che cadono a picco nell’acqua. Si raggiunge la baia a piedi con una breve passeggiata non impegnativa, oppure via barca o con il kayak. Lo stupore è garantito.