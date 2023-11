La scaletta del concerto di Emma a Milano 2023: l’ordine delle canzoni ai Magazzini Generali Tripla data per Emma ai Magazzini Generali di Milano. Il 26, 27 e 28 novembre l’artista salentina porta in scena Souvenir In Da Club, un viaggio a tu per tu con il pubblico.

Un tour nei club, intimo e allo stesso tempo energico. "Avevo bisogno di incontrare il mio pubblico", sono state le parole della cantante. "Con Souvenir In Da Club mi racconto davvero".

La scaletta del concerto di Emma ai Magazzini Generali di Milano

Nella scaletta del concerto saranno presenti tutti i brani del nuovo album Souvenir, presentati per la prima volta dal vivo, così come diversi medley dei brani di Emma che hanno avuto più successo, riarrangiati per l'occasione con un suono adatto alle atmosfere del club.

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale