La scaletta del concerto di Caparezza a Milano l’11 luglio: l’ordine delle canzoni Stasera all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per il Milano Summer Festival, si esibisce Caparezza. Appuntamento alle 21.15. Ecco la scaletta dello show.

Caparezza torna live all'Ippodromo Snai San Siro per l'ultima data milanese, almeno per un po'. Non per sempre, a differenza di quanto si credeva con la diffusione di alcune dichiarazioni errate attribuitegli in cui si evinceva che l'artista fosse costretto a dover rinunciare ai concerti e a tutti i tour futuri. In realtà, semplicemente, la tournée in corso non avrà una coda invernale. Stasera alle 21.15, quindi, Milano festeggerà l'ennesima data di Caparezza in attesa di poterlo riabbracciare quando l'acufene gli permetterà di tornare a calcare i palchi senza ricadute estreme sul fisico.

La scaletta del concerto di Caparezza all'Ippodromo Snai San Siro dell'11 luglio

Ecco di seguito la scaletta del concerto di Caparezza in vista di stasera per il live al Milano Summer Festival, ospitato dall'Ippodromo Snai San Siro. Non mancheranno le hit storiche del rapper come "Vieni a ballare in puglia" e "Vengo dalla luna".

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei novanta

Contronatura

Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo

Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost memo (skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

BIS

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Lo spettacolo è interamente ideato da Caparezza con il supporto di Igor Rochesi per Tekset che ha curato le scenografie. Gli oggetti in cartapesta che riempiono parte del palco, invece, sono stati realizzati da Deni Bianco. Il rapper pugliese sarà accompagnato nel live dalla sua storica band formata da Rino Corrieri alla batteria, Giovanni Astorino al basso, Alfredo Ferrero alla chitarra, Gaetano Camporeale alle tastiere e Diego Perrone alla voce. Davanti alle quinte ci saranno anche i performer Pasqualino Beltempo, Cristina Siciliano, Brian Boccuni e Mariangela Aruanno. Il concerto sarà aperto da Hu, sul palco dalle 20.