La scaletta del concerto de La Rappresentante Di Lista a Bergamo del 29 luglio: l’ordine delle canzoni Stasera in piazzale degli Alpini a Bergamo suona La Rappresentante Di Lista. Ecco la scaletta del concerto.

Bergamo attende il concerto de La Rappresentante Di Lista che, finalmente, sbarcherà questa sera nel capoluogo orobico. L'appuntamento è in piazzale degli Alpini alle ore 21. Il duo rivelazione di Sanremo 2021, che ha bissato il successo quest'anno con Ciao Ciao, è prodotto da Sony Music e Numero Uno Dischi, diretta da Sara Potente.

Lo spettacolo mostrerà un nuovo allestimento scenico e sarà condotto da una formazione allargata. Al flauto, alle percussioni elettroniche e ai cori ci sarà Marta Cannuscio; Enrico Lupi sarà a tastiere e tromba,Erika Lucchesi al sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori, Roberto Calabrese alla batteria, Carmelo Drago al basso e Roberto Cammarata alla chitarra elettrica.

Il concerto de La Rappresentante Di Lista a Bergamo, le canzoni in scaletta

Ecco di seguito l'ordine delle canzoni cantate questa sera a Bergamo da La Rappresentante Di Lista. Presenti, ovviamente, le hit Amare e Ciao Ciao.

Intro

Alieno

VGGG

Ti Amo

Gloria

ALibi

Giovane Femmina

Fragile

Questo Corpo

Amare

Maledetta Tenerezza

Diva

Mai Mamma

Resistere

Ciao Ciao

Da Musicultura a Sanremo, la carriera de La Rappresentante Di Lista

Dopo aver pubblicato il primo album, come tanti cantautori che hanno trovato il successo nel corso degli anni, anche La Rappresentante Di Lista ha partecipato a Musicultura, arrivando in finale nell'edizione del 2014. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno poi dato vita alla seconda fatica discografica nel 2015 consolidando il proprio successo che, nel giro di sette anni, li porta dapprima ad essere ospiti a Sanremo con Rancora e poi a parteciparvi da concorrenti in gara nelle edizioni 2021 e 2022.