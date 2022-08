La scaletta del concerto di Patti Smith a Milano dell’1 agosto: l’ordine delle canzoni Patti Smith suonerà questa sera alle 21 al Castello Sforzesco di Milano. Ecco la scaletta del live e l’ordine delle canzoni con cui si esibirà la “sacerdotessa del rock”.

Foto di: Lorenzo Montanelli

Andrà in scena questa sera alle 21 al Castello Sforzesco di Milano il concerto di Patti Smith. L'evento è compreso nel programma Milano è Viva organizzato nel cortile del castello meneghino. La cantautrice e poetessa statunitense è nata a Chicago sul finire del 1946. Prima di quattro figli, si è spostata spesso nel corso della vita tra una città e l'altra. Nominata la "Sacerdotessa del Rock" per via del suo carisma e della potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni, è l'autrice di hit storiche come "Because the night" e "People have the power".

Concerto di Patti Smith a Milano, la scaletta delle canzoni al Castello Sforzesco

Di seguito la scaletta del concerto di Patti Smith a Milano al Castello Sforzesco di stasera, lunedì 1 agosto. Presenti le celebri hit della rocker americana.

Wing

Grateful

My Blakean Year

Redondo Beach

Ghost Dance

One Too Many Mornings

A Hard Rain’s A-Gonna Fall

Dancing Barefoot

Medley: I’m Free, Walk on the Wild Side

Beneath the Southern Cross

Peaceable Kingdom

Pissing in a River

Because the Night

People Have the Power

Durante il concerto tenuto i giorni scorsi a Pompei, Patti Smith ha espresso il suo rammarico per non essere ancora riuscita a visitare le tombe di Virgilio e di Leopardi a Margellina, tra l'imbarazzo generale del pubblico. Il sito museale, infatti, è ancora chiuso: "Vuol dire che quanto prima dovrò tornare e spero sarà aperto. Vi invito a fare altrettanto – ha detto ai fan – perché è un posto così sacro nonostante non vi sia traccia di religiosità. Lì si sente la grazia perché è uno spazio dedicato alla poesia e ai poeti". Per lenire il dispiacere, allora, la "sacerdotessa del rock" ha intonato i versi de L'Infinito di Leopardi in inglese.