La scaletta del concerto di Blanco a San Siro il 20 luglio 2023: l’ordine delle canzoni Nella serata di oggi, giovedì 20 luglio, Blanco si esibirà per la prima volta a San Siro: a soli 20 anni appena compiuti, è l’artista più giovane di sempre. Il concerto, un vero e proprio show in quattro atti, inizia alle ore 21. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita delle canzoni.

Qualche numero su Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi, classe 2003. Vent'anni compiuti a febbraio, trionfatore di Sanremo con Mahmood a neanche 19 anni, 60 dischi di platino e quattro d’oro, oltre 3 miliardi di stream. E un record personalissimo: con il concerto di giovedì 20 luglio a Milano, ore 21, è il più giovane artista a riempire lo stadio di San Siro.

È la prima volta al Meazza per l'artista di Calvagese della Riviera (Brescia), che da tre anni macina sold out e successi l'uno dopo l'altro. Una carriera già costellata di hit e ballate, tutte da cantare a squarciagola stasera all'interno di quello che sarà un vero e proprio show lungo due ore: uno spettacolo in quattro atti, con quattro diverse intensità, in compagnia di un'orchestra di 25 elementi, un coro di 50 voci e un intermezzo di pura e magica musica elettronica. E ancora effetti speciali e luci, schermi sagomati e il palco allestito come una cattedrale gotica insieme al designer Fabio Novembre.

La scaletta con le canzoni del concerto di Blanco a San Siro 2023

Nella scaletta non mancano certo i pezzi forti del bad boy della musica italiana che ha stregato anche Mina. Energia, profondità, adrenalina. E le pietre miliari come Blu Celeste e Mi fai impazzire, le sanremesi Brividi e l'Isola delle rose, i successi di Un briciolo di allegria, Innamorato e Nostalgia. Ad accompagnarlo sul palco di San Siro saranno anche altri artisti (oltre al fido Michelangelo si parla di Mace, Salmo, Lazza e Marracash)? Chissà. Ecco intanto l‘elenco completo delle canzoni, in ordine di apparizione (salvo modifiche dell'ultima ora).

