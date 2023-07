I fan si accampano fuori da San Siro per il concerto di Blanco a Milano Già all’alba di giovedì 20 luglio i fan di Blanco si sono accampati fuori dallo stadio di San Siro pur di aggiudicarsi un posto in prima fila. In serata è atteso lo show del cantante classe 2003: è il più giovane di sempre a esibirsi sul palco del Meazza.

È già lunghissima, all'alba di giovedì 20 luglio, la fila per l'ingresso dello stadio Meazza di Milano. Sono i fedelissimi di Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, l'artista classe 2003 che da tre anni macina successi e dischi d'oro, e che stasera debutterà come cantante più giovane di sempre a calcare il palcoscenico di San Siro.

Lo stesso Blanco, a poche ore da uno show che si preannuncia spettacolare, posta l'immagine dei suoi fan accampati sotto i pilastri dello stadio milanese: in decine e decine hanno trascorso la notte sull'asfalto, muniti di coperte, cuscini e sacchi a pelo (nonché di ombrelloni e paravento per il sole cocente del giorno) pur di conquistarsi un posto in prima fila sotto il palco, appena dietro le transenne che separano "Blanchito" dal suo enorme pubblico.

Il serpentone di fan sfegatati, insomma, arriva già fino all'uscita della metropolitana lilla. Anche se, per il momento, certo non potrà raggiungere i livelli dei seguaci di Harry Styles: per la sua data al Campovolo di Reggio Emilia, prevista per sabato 22 luglio, c'è chi si è radunato addirittura una settimana prima, con tanto di appelli, turni e ronde. Ma chissà, vista l'ascesa vertiginosa di Blanco, forse è solo questione di tempo.