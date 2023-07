La scaletta del concerto di Ultimo a Milano il 17 e 18 luglio 2023: l’ordine delle canzoni Nella serata di oggi, lunedì 17 luglio, Ultimo si esibirà allo stadio San Siro di Milano. Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita delle canzoni.

Questa sera, lunedì 17 luglio, ci sarà il concerto di Ultimo allo stadio San Siro di Milano che arriva con il suo tour La Favola Continua. Il cantante romano replicherà anche domani sera, martedì 18 luglio. Entrambi gli eventi sono sold out. Il concerto inizierà alle 21: per il momento non è stato annunciato il nome di alcun ospite, ma non c'è dubbio che quello di oggi e domani sarà un grand spettacolo.

Tra le canzoni più attese Piccola stella, Poesia senza veli o ancora Ipocondria e fino al successo, portato sul palco di Sanremo 2023, Alba.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ultimo a Milano 2023

Gli ultimi concerti del cantante 27enne sono stati un successo. Per questo motivo, c'è grande attesa per la giornata di oggi e di domani. Il concerto inizierà alle 21, ma i cancelli verrano aperti già alcune ore prima. Lo spettacolo dovrebbe iniziare con i brani Sono pazzo di te e Ovunque tu sia, si passerà alle più note Il ballo delle incertezze a un medley con alcune delle canzoni più note.

Il concerto sarà chiuso da Sogni appesi. Ecco quale potrebbe essere quindi la scaletta di oggi e domani salvo modifiche dell'ultima ora.