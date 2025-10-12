La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni al Forum di Assago: l’ordine delle canzoni

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Marco Mengoni torna in concerto a Milano. Questa volta il cantante calcherà il palco del Forum di Assago in quattro date: domenica 12, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre 2025. Ecco la scaletta del concerto.

Marco Mengoni torna a esibirsi a Milano, questa volta alla conquista del Forum di Assago in quattro date: domenica 12, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre 2025.

Si tratta di alcune delle 21 date previste nei palazzetti italiani per il cantante che durante quest'autunno farà tappa anche nelle grandi arene europee di Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Lussemburgo, Londra e Madrid. Come per il tour negli stadi quest'estate, anche questa volta il concerto spazierà negli oltre quindici anni di carriera di Mengoni, attraversando più fasi: Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi.

La scaletta del concerto di Mengoni al Forum di Assago il 12, 13, 15 e 17 ottobre

Durante il concerto al Forum di Assago, i fan potranno ballare e cantare a squarciagola i brani più famosi del cantante: Guerriero, Esseri Umani, L'essenziale e così via. Di seguito, la scaletta delle canzoni che Marco Mengoni porterà sul palco il 12, 13, 15 e il 17 ottobre 2025, dai singoli più recenti sino a qualche classico del passato, sulla base dell'ordine dei brani ripresi dalla data zero di Conegliano: