La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Forum di Assago: l’ordine delle canzoni
Elisa torna a esibirsi a Milano, questa volta alla conquista del Forum di Assago in un'unica e irripetibile data sold out: lunedì 10 novembre 2025.
Si tratta della prima delle otto date autunnali del Palasport Live tour 2025 che vedranno Elisa protagonista assoluta dei palazzetti, senza artisti di supporto annunciati. A seguire, sarà poi la volta anche di Bari (17 novembre), Eboli (18 novembre), Firenze (20 novembre), Bologna (22 novembre), Roma (25 novembre), e Torino (28 novembre).
La scaletta del concerto di Elisa al Forum di Assago il 10 novembre
Durante il concerto al Forum di Assago, i fan potranno ballare e cantare a squarciagola i brani più famosi della cantante: Eppure sentire, Luca, L'anima vola e così via. Di seguito, la scaletta delle canzoni che Elisa porterà sul palco questa sera, 10 novembre 2025, dai singoli più recenti sino a qualche classico del passato, sulla base dell'ordine dei brani ripresi dal concerto a Mantova lo scorso 8 novembre:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrinth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven Out Of Hell
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley: A tempo perso, It Is What It Is, Cure Me, Le ali
- Almeno tu nell’universo
- Se piovesse il tuo nome
- Seta
- Palla al centro
- Nonostante tutto
- No Hero
- L’anima vola
- Luce
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- A modo tuo