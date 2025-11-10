milano
La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Forum di Assago: l’ordine delle canzoni

Questa sera, lunedì 10 novembre, Elisa torna in concerto a Milano. Questa volta la cantante calcherà il palco del Forum di Assago in un’unica e irripetibile data sold out. Ecco la scaletta delle canzoni.
A cura di Giulia Ghirardi
Elisa
Elisa

Elisa torna a esibirsi a Milano, questa volta alla conquista del Forum di Assago in un'unica e irripetibile data sold out: lunedì 10 novembre 2025.

Si tratta della prima delle otto date autunnali del Palasport Live tour 2025 che vedranno Elisa protagonista assoluta dei palazzetti, senza artisti di supporto annunciati. A seguire, sarà poi la volta anche di Bari (17 novembre), Eboli (18 novembre), Firenze (20 novembre), Bologna (22 novembre), Roma (25 novembre), e Torino (28 novembre).

La scaletta del concerto di Elisa al Forum di Assago il 10 novembre

Durante il concerto al Forum di Assago, i fan potranno ballare e cantare a squarciagola i brani più famosi della cantante: Eppure sentire, Luca, L'anima vola e così via. Di seguito, la scaletta delle canzoni che Elisa porterà sul palco questa sera, 10 novembre 2025, dai singoli più recenti sino a qualche classico del passato, sulla base dell'ordine dei brani ripresi dal concerto a Mantova lo scorso 8 novembre:

  • Dillo solo al buio
  • Sesso debole
  • Labyrinth
  • Rainbow
  • Broken
  • Vivere tutte le vite
  • Heaven Out Of Hell
  • Stay
  • Eppure sentire
  • Hallelujah
  • Promettimi
  • Anche fragile
  • Ti vorrei sollevare
  • Medley: A tempo perso, It Is What It Is, Cure Me, Le ali
  • Almeno tu nell’universo
  • Se piovesse il tuo nome
  • Seta
  • Palla al centro
  • Nonostante tutto
  • No Hero
  • L’anima vola
  • Luce
  • Together
  • Gli ostacoli del cuore
  • A modo tuo
Immagine
