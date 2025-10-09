La scaletta del concerto di Olly al Forum di Milano: l’ordine delle canzoni

Olly e il suo team al concerto all’Ippodromo di Milano lo scorso 4 settembre (Fonte: Instagram)

Domani sera, venerdì 10 ottobre, Olly si esibirà all'Unipol Forum di Milano. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il successo del suo ultimo disco, il cantante genovese è tornato ai vertici delle classifiche con il suo nuovo album "TUTTA VITA (SEMPRE)", pubblicato lo scorso 26 settembre.

Oltre alla tracklist di "Tutta vita", album certificato quattro volte disco di platino e stabile in top 10 da ben 43 settimane consecutive, il nuovo disco unisce la voglia di raccontare con semplicità e leggerezza una quotidianità fatta di relazioni complesse, ricordi nostalgici e momenti di malinconia, sempre bilanciati dalla vitalità contagiosa che contraddistingue l'artista.

Il nuovo tour, inaugurato dalla doppia data nella sua Genova, prosegue con uno spettacolo che attraversa Milano, Roma e Napoli (tutte sold out in pochi minuti), per poi continuare nel 2026 con tappe in giro per l'Italia.

La scaletta del concerto di Olly all'Unipol Forum di Milano

Domani sera, venerdì 10 settembre 2025, Olly torna a Milano. Al suo fianco come sempre, la sua band e la sua spalla, nonché producer dell'artista, Jvli. L'inizio del concerto è previsto intorno alle 21. Non ci sono notizie di ospiti oppure di opening acts. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Olly, ripresi dalla scaletta della data precedente.