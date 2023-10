La Lombardia è la regione con il migliori ristoranti d’Italia secondo il Gambero Rosso: quali sono La Lombardia primeggia per ristoranti d’eccellenza, secondo la classifica 2024 del Gambero Rosso. In testa Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Cracco in Galleria a Milano e D’O di Davide Oldani a Cornaredo (Milano). Ecco l’elenco.

Anche quest'anno l'Italia vanta il suo lunghissimo elenco di ristoranti d'eccellenza, scovati e incoronati dal Gambero Rosso. Propri di recente, lo scorso 16 ottobre, sono stati resi noti i nomi dei migliori locali del Paese: hanno fatto il loro ingresso nell'elenco 2.485 indirizzi sparsi da nord a sud dello Stivale, con ben 324 new entry (concentrate soprattutto nel Meridione) e 21 premi speciali tra ristoranti, trattorie, wine bar e locali etnici, con un occhio di riguardo per il tema della sostenibilità. La vetta della classifica? Parla lombardo: primeggia infatti la regione di Milano con il maggior numero di locali di alta qualità, una decina di campioni di cucina stellata su un totale di 361 insegne totali (di cui 222 ristoranti).

I migliori ristoranti a Milano in Lombardia: quali sono

Sono infatti ben 9 (di cui metà a Milano e provincia) le tavole lombarde di altissima cucina promosse a (quasi) pieni voti dalla prestigiosissima guida culinaria, sul totale di 47 dell'edizione 2024. Sul podio dei migliori ristoranti in Lombardia, premiati con Tre Forchette, troneggiano Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, e dal "re di Milano" Cracco in Galleria, nel pieno centro del capoluogo. Per gli esperti del Gambero Rosso, meritano 93 punti. Tallonati da D’O di Davide Oldani a Cornaredo (Milano) e da Seta by Antonio Guida a Milano, con 92 punti.

Gli altri ristoranti in Lombardia premiati dal Gambero Rosso

Ma non è finita qui. Sono tanti altri gli indirizzi lombardi premiati con il massimo riconoscimento dai palati del Gambero Rosso. In ordine: Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (Mantova), Ristorante Enrico Bartolini al Mudec e Andrea Berton a Milano con 91 punti; Miramonti L’Altro a Concesio (Brescia) con 90 punti.